Lazio, buone notizie dall’infermeria: il punto su Zaccagni e Taty

Zaccagni cresce: il rientro si avvicina

Mattia Zaccagni continua il suo percorso di recupero con segnali incoraggianti. L’esterno offensivo, soprannominato "l’Arciere", è tornato a lavorare in campo, seppur ancora con un programma differenziato. Gli allenamenti si fanno via via più intensi, a conferma dei progressi dopo l’intervento subito a fine giugno. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il protocollo di riabilitazione era stato definito già al momento dell’operazione, e il programma sta procedendo senza intoppi: carichi graduali e controllo costante per evitare ricadute. Il rientro in gruppo è previsto a breve e Sarri, che non ha mai avuto l’occasione di allenarlo finora, lo attende con interesse.

Nessuna preoccupazione per Castellanos