Bologna, piace Provedel ma occhio alla variabile Sarri

Bologna a caccia di un nuovo numero uno

Il Bologna si prepara a un possibile cambio tra i pali: Skorupski è infatti tentato da un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, e il club rossoblù sta valutando diversi profili per sostituirlo. Con l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina e la probabile conferma di Ravaglia come secondo portiere, Sartori e Di Vaio stanno scandagliando il mercato per individuare un titolare affidabile. Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei nomi più apprezzati è quello di Ivan Provedel.

Provedel osservato speciale, ma il futuro è incerto

Il portiere della Lazio ha perso il posto da titolare a favore di Mandas nelle ultime fasi della stagione, ma l’ormai imminente ritorno di Maurizio Sarri potrebbe cambiare gli equilibri tra i pali biancocelesti. Provedel, infatti, gode della fiducia dell’ex tecnico, e non è esclusa una sua permanenza a Roma. Bologna resta comunque vigile, anche perché sul taccuino rossoblù figurano altre opzioni: Pietro Terracciano della Fiorentina, Elia Caprile del Napoli (reduce dal prestito al Cagliari) e Mattia Perin della Juventus.