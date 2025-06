Dino Zoff benedice il ritorno di Sarri: “È l’uomo giusto per ripartire”

Il ritorno del Comandante

Lazio e Sarri, atto secondo. Dopo le dimissioni rassegnate a marzo 2024, il tecnico toscano è pronto a tornare sulla panchina biancoceleste. A parlare del suo possibile rientro è stato Dino Zoff, ex portiere e leggenda del calcio italiano, che in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha espresso tutto il suo favore per l’operazione:

Sarebbe un ottimo colpo per la Lazio, anche per mandare un segnale forte a una tifoseria delusa dall’assenza dalle coppe europee

La fiducia di Zoff: “Non è una minestra riscaldata”

Secondo Zoff, Sarri non rappresenta affatto una scelta nostalgica o priva di idee:

È troppo intelligente, conosce bene l’ambiente e può indicare alla società i rinforzi giusti per ripartire.

L’ex portiere ha anche sottolineato come l’allenatore possa restituire compattezza alla difesa, puntando su elementi come Romagnoli e Gila, ma ha precisato che saranno necessari rinforzi in più reparti. Zoff ha infine voluto spendere parole di stima anche per Marco Baroni, prossimo all’addio: