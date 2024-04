CdS | Immobile ci riprova contro la Roma: titolare nel derby?

La semifinale di andata contro la Juve ha messo di nuovo in evidenza le difficoltà dell'attacco, specialmente date dalla solita staffetta Immobile-Castellanos. In conferenza stampa è stato chiesto a Tudor come poter recuperare Immobile, che sembra ormai incastrato in un tunnel infinito e la risposta del tecnico ha l'aria di un'anticipazione sulla formazione che scenderà in campo sabato contro la Roma. Tudor, infatti, ha difeso Immobile affermando che “Ciro non deve uscire da niente, ci ha messo il cuore, era motivato. Non era facile contro la Juve, mi è piaciuto il suo atteggiamento. Già sabato vedremo le differenze.”

Immobile o Castellanos: chi parte titolare al derby?

Dunque, come scrive il Corriere dello Sport, sembra quasi certo che nel derby toccherà a Immobile partire titolare. Ciro conosce bene il derby. Lo ha giocato e deciso più volte in questi otto anni e in determinate partite contano l'esperienza e l'abitudine. Castellanos è stato preferito sabato in campionato poiché veniva dalla doppietta di Frosinone, ma dal punto di vista realizzativo tra i due non c'è molta differenza: l'argentino è a quota 4 reti, il capitano a 6 (4 su rigore). Tudor ha lasciato intendere che non ci sono gerarchie, che non si vive di passato ma il passato si rispetta e che prevarrà sempre l'interesse della squadra. Il ballottaggio tra Immobile e Taty verrà risolto nelle prossime ore, ma, come anticipato, sembrerebbe essere Ciro il titolare nella stracittadina.

Castellanos con la divisa della Lazio

Immobile e i derby

Il percorso di Immobile in questa stagione appare strano. A febbraio contro Cagliari e Bayern sembrava tornato il Ciro che conoscono tutti, attaccava e sprintava. Poi, la discesa e 9 partite di fila senza segnare e tirando pochissimo. Conta l'aspetto mentale, non sono stati mesi facili. Con il derby conta di riprendere a segnare. D'altronde, solo Piola (6) e Rocchi (5) hanno segnato più di lui (4) alla Roma.