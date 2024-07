Svincolati di lusso: guida la classifica Rabiot, quante occasioni dalla Premier

Oggi, 1° luglio 2024, apre ufficialmente il calciomercato. In concomitanza, scadono tutti i contratti di quei giocatori che non hanno rinnovato con il proprio club, rendendoli liberi di firmare per qualsiasi squadra. Sky Sport ha stilato una speciale classifica dei 30 giocatori più preziosi attualmente senza contratto (non è da escludere il rinnovo per alcuni di loro), che rappresentano il più delle volte ghiotte occasioni per le società calcistiche. Presenti molti svincolati di lusso, la maggior parte dalla Premier League.

Depositphotos

La classifica degli svincolati di lusso:

Guida la classifica Adrien Rabiot: il centrocampista si libera dalla Juve e possiede un valore di ben 35 milioni. Nonostante ciò, il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte bianconere: l'ex Psg sta valutando il suo futuro e non è escluso che possa rinnovare con la Vecchia Signora.

Al secondo posto Mario Hermoso: il difensore, dal valore di 25 milioni, lascia l'Atletico Madrid dopo 5 stagioni ed è in orbita Napoli.

Chiude il podio Guido Rodriguez, mediano del Betis che si svincola con un valore di 20 milioni.

La classifica completa:

4°: Raphael Varane , valore di mercato 20 milioni , lascia il Manchester United (è in trattativa con il Como)

, valore di mercato , lascia il (è in trattativa con il Como) 5°: Wilfred Ndidi, valore di mercato 15 milioni, lascia il Leicester

6°: Ché Adams, valore di mercato 15 milioni, lascia il Southampton

7°: Alex Berenguer, valore di mercato 15 milioni, ex Torino, lascia l'Athletic Bilbao

8°: Kelechi Iheanacho , valore di mercato 12 milioni , lascia il Leicester

, valore di mercato , lascia il 9°: Ryan Sessegnon, valore di mercato 10 milioni, lascia il Tottenham

10°: Yusuf Yazici , valore di mercato 10 milioni , lascia il Lille ed è stato accostato in passato alla Lazio

, valore di mercato , lascia il ed è stato accostato in passato alla Lazio 11°: André Gomes, valore di mercato 10 milioni, lascia l'Everton

12°: Anthony Martial , valore di mercato 10 milioni , lascia il Manchester United

, valore di mercato , lascia il 13°: Memphis Depay , valore di mercato 10 milioni , lascia l' Atletico Madrid

, valore di mercato , lascia l' 14°: Thiago Alcantara , valore di mercato 10 milioni , lascia il Liverpool

, valore di mercato , lascia il 15°: Bertrand Traorè, valore di mercato 9 milioni, lascia il Villareal

16°: Nicolas Pépé, valore di mercato 8.5 milioni, lascia il Trabzonspor

17°: Michy Batshuayi, valore di mercato 8.5 milioni, lascia il Fenerbache

18°: Ben Johnson, valore di mercato 8 milioni, lascia il West Ham

19°: Vladimir Coufal , valore di mercato 8 milioni , lascia il West Ham

, valore di mercato , lascia il 20°: Wissam Ben Yedder , valore di mercato 8 milioni , lascia il Monaco

, valore di mercato , lascia il 21°: Joel Matip , valore di mercato 8 milioni , lascia il Liverpool

, valore di mercato , lascia il 22°: Dmytro Kryskiv, valore di mercato 7 milioni, lascia lo Shakhtar Donetsk

23°: Gaetano Castrovilli, valore di mercato 7 milioni, lascia la Fiorentina

24°: Chris Wood, valore di mercato 7 milioni, lascia il Nottingham Forest

25°: Mats Hummels, valore di mercato 5 milioni , lascia il Borussia Dortmund

valore di mercato , lascia il 26°: Marco Reus , valore di mercato 5 milioni , lascia il Borussia Dortmund

, valore di mercato , lascia il 27°: David De Ge a, valore di mercato 5 milioni , lascia il Manchester United

a, valore di mercato , lascia il 28°: Lucas Vazquez , valore di mercato 4 milioni , lascia il Real Madrid

, valore di mercato , lascia il 29°: Alfred Duncan, valore di mercato 4 milioni, lascia la Fiorentina

30°: Leonardo Spinazzola, valore di mercato 4 milioni, lascia la Roma

Altri ex Serie A attualmente svincolati sono: Bonaventura, Klaassen, Ricardo Rodriguez, Roberto Pereyra, Sensi, Alexis Sanchez, Alex Sandro, Balotelli e Cuadrado.