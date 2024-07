Winter: "Eravamo una bellissima squadra. In futuro mi piacerebbe allenare la Lazio…"

L'ex centrocampista biancoceleste Aron Winter, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica romana Radiosei per parlare dei suo ricordi con la maglia della Prima Squadra della Capitale: da Gascoigne a Zeman passando per Zoff, un tuffo nel passato glorioso della Lazio:

“Ho giocato in una grande Lazio, una bellissima squadra.

Eravamo un gruppo veramente unito e infatti siamo ancora tutti assieme. Poi i tifosi sono stati fantastici, così come il presidente Cragnotti e tutto l’ambiente.

E’ stato bellissimo giocare con Gascoigne perché per me era un fenomeno e ho ricordi bellissimi di lui. Mi spiace che abbia avuto qualche problema in seguito.

Zoff per me è stata una grandissima persona e un grandissimo allenatore e sono contento di aver lavorato con lui per due anni.

Con Zeman giocavo sicuramente più offensivo, ma la differenza maggiore è che durante la stagione con Zoff rimanevi più o meno allo stesso livello fisico, con Zeman partivi a razzo, ma dopo 6 mesi iniziavi a calare e avevi qualche problema.

Mi è dispiaciuto vedere l’Italia eliminata all’Europeo perché ho bellissimi ricordi. Non ci sono fuoriclasse come Baggio o Del Piero, non c’è più fantasia. Questo non è un bel segnale per il calcio in Italia. Mi sembra assurdo che non ci fosse nemmeno un giocatore del Milan convocato in Nazionale azzurra.

Una volta gli stranieri che venivano in A erano solo quelli fortissimi, adesso la situazione è diversa.

Allenare la Lazio?

In futuro mi piacerebbe allenare la Lazio e portarla in alto.”.