Giudice Sportivo, le sanzioni in casa Lazio: confermata una squalifica

Il verdetto del giudice sportivo sulla 20ª giornata di Serie A

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti relativi alle gare finora disputate nella ventesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, impegnata contro il Como, sono stati confermati tre provvedimenti disciplinari: una squalifica e due ammonizioni.

Le sanzioni per la Lazio

Loum Tchaouna sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Verona a causa dell’espulsione subita all’Olimpico per doppia ammonizione, dovuta a un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Inoltre, sono stati ammoniti Rovella e Pellegrini, anche loro per atteggiamenti scorretti verso gli avversari. In particolare, il cartellino giallo rappresenta un problema per Rovella, che entra ufficialmente in diffida.