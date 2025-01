Juan Bernabé, arriva la decisione della Lazio: il comunicato ufficiale

Juan Bernabé, rottura con la Lazio: cosa è successo

Juan Bernabé, falconiere della Lazio, è finito al centro dell’attenzione per un intervento chirurgico subito e per un video che ha successivamente condiviso sui social. Tuttavia, la diffusione del filmato ha scatenato accese polemiche, suscitando il disappunto della società biancoceleste, che in serata ha deciso di interrompere il rapporto con Bernabé, licenziandolo. Olympia, dunque, non volerà nelle prossime partite casalighe della Lazio

Di seguito il comunicato:

La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento. La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto.