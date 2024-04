Buon compleanno Liverani, gli auguri della Lazio - FOTO

Oggi è un giorno di festa per Fabio Liverani, che celebra il suo compleanno. L'ex centrocampista, noto per il suo contributo significativo alla Lazio, è ricordato come uno dei giocatori più influenti e carismatici del suo periodo con il club biancoceleste.

La sua storia alla Lazio

All'avvio della sua seconda stagione con il Perugia, dopo aver disputato solo due partite di campionato, è stato trasferito alla Lazio per una cifra di 25 miliardi di lire, più l'inclusione di Emanuele Berrettoni in un accordo di compartecipazione. Con il club biancoceleste, ha firmato un contratto quinquennale che prevedeva uno stipendio annuo di circa 2 miliardi di lire.

Ha segnato il suo primo gol per la Lazio il 18 novembre 2001 in trasferta a Udine, in un incontro contro l'Udinese che si è concluso con una vittoria per 4-1 a favore dei capitolini. Una settimana dopo, ha realizzato il gol decisivo nel match Lazio-Juventus, terminato 1-0.

Durante il suo periodo a Roma, ha giocato per cinque stagioni, totalizzando 126 presenze in campionato e vincendo una Coppa Italia nella stagione 2003-2004. Successivamente nominato capitano della squadra, divergenze con il presidente Claudio Lotito lo hanno portato a decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza, lasciando così la squadra alla fine della stagione 2005-2006.

Il post della Lazio

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto augurare un buon compleanno a Liverani per i sui 48 anni.