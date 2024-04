Monza-Lazio, i precedenti nel nuovo millennio

Quattordici minuti nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, poi la sostituzione per infortunio che ha impedito a Mattia Zaccagni di saltare le sfide con Roma, Salernitana, Genoa e Juventus. L’esterno ex Hellas ha fatto il suo ritorno in campo proprio contro gli scaligeri, entrando in campo al 60’ e prendendo il posto di Isaksen, e siglando dopo dodici minuti il gol che avrebbe deciso la sfida. Ancora tre punti per la Lazio di Tudor, che porta a casa la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua corsa verso un posto in Europa. In una giornata che ha regalato alla Lazio altri due punti guadagnati e recuperati tra Napoli e Roma, i biancocelesti sono a quattro punti dai giallorossi quinti in classifica.

Il precedente di Coppa Italia

A quattro giornate dal termine del campionato, i biancocelesti si apprestano ad affrontare le prossime quattro sfide in programma, a partire dal prossimo sabato: la Lazio sarà impegnata in trasferta sul campo del Monza, con i lombardi che hanno vinto l’ultima volta lo scorso 16 marzo, battendo davanti al proprio pubblico il Cagliari di Ranieri. Prima delle tre sfide di questi due anni, Lazio e Monza si sono affrontate solamente nell’estate del 2006, nel secondo turno preliminare di Coppa Italia: una sfida terminata 1-1, con Zauri e Beretta che entrarono nel tabellino delle marcature prima della lotteria dei calci di rigore, dove furono i biancocelesti a trionfare.

Tre precedenti tra il 2022 e il 2023

Nel nuovo millennio, fatta eccezione per questa sfida di Coppa, la Lazio è uscita vittoriosa per due volte su tre nei confronti di campionato con il Monza. Nella scorsa stagione i biancocelesti hanno vinto all’Olimpico grazie alla rete di Luka Romero, per l’uno a zero finale; i tre punti arrivarono anche nella gara di ritorno, dove i biancocelesti si imposero all’U-Power Stadium con il punteggio di 0-2: prima il gol di Pedro nel primo tempo, poi il raddoppio di Milinkovic-Savic con uno splendido calcio di punizione, in un successo che regalò alla Lazio un'altra vittoria dopo il derby deciso da Zaccagni, e prima della vittoria interna contro la Juventus decisa ancora dall'esterno ex Verona. Quest'anno è arrivata invece un pareggio tra le due formazioni: era la quinta giornata di campionato e dopo il complicato inizio stagionale, i biancocelesti guidati da Sarri non riuscirono ad andare oltre il pareggio. A poco servì il rigore trasformato da Immobile al minuto 12’, con i lombardi che trovarono il pareggio al minuto 36’ grazie al gol di Gagliardini.