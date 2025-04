Il ricordo di Ciro Immobile per la scomparsa di Papa Francesco

Anche l'ex attaccante biancoceleste ha deciso di voler esprimere il suo dolore per quanto accaduto, in mattinata, a Papa Francesco.

La storia Instagram

Immobile, Papa Francesco - Instagram

Le parole di Immobile

Poche parole quelle usate da Ciro Immobile per ricordare Papa Francesco, ma servono a far capire quanto, l'ex biancoceleste, sia addolorato da questa perdita.

Rip Papa Francesco.

Con lui, anche la moglie - Jessica Melena - ha voluto esprimere il proprio cordoglio tramite i social.