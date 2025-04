Il cordoglio della Lazio e del presidente Lotito per la scomparsa di Papa Francesco

La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha squarciato la mattinata di Pasquetta con manifestazione di affetto ed in ricordo del Pontefice derivanti da ogni parte del pianeta. Sono molti già i calciatori biancocelesti e anche molti ex, che hanno voluto ricordare Papa Francesco. Il presidente Lotito e la S.S. Lazio hanno pubblicato un comunicato di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco.

Il comunicato della S.S. Lazio

Con profonda commozione ho appreso la notizia della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. In questi anni il Santo Padre ha saputo trasmettere a credenti e non credenti un messaggio universale di solidarietà, inclusione e misericordia, ponendo sempre al centro i più fragili e gli ultimi. A nome dell’intera famiglia biancoceleste, dei calciatori, dello staff tecnico, dei collaboratori e dei milioni di tifosi laziali in Italia e nel mondo, desidero esprimere il più sentito cordoglio alla Santa Sede, al Collegio cardinalizio e a tutta la comunità dei fedeli. Ho avuto l’onore e il privilegio di incontrare personalmente Papa Francesco in più occasioni: in quei momenti di dialogo, ne ho potuto apprezzare la straordinaria umanità, la sensibilità e la vicinanza autentica al mondo dello sport e ai valori che esso esprime. Ricorderemo sempre con gratitudine la sua attenzione particolare verso lo sport come strumento di fratellanza e formazione delle nuove generazioni, valori che la S.S. Lazio custodisce e promuove quotidianamente attraverso i propri progetti sociali. In questo momento di profondo dolore, ci uniamo in preghiera affinché il Signore accolga Papa Francesco nella Sua eterna pace e doni conforto a quanti ne piangono la perdita. Oggi la grande famiglia laziale si stringe con commozione e gratitudine nel ricordo di un pastore straordinario, che con semplicità e coraggio ha toccato il cuore di tutti noi. Claudio Lotito Presidente S.S. Lazio

Il post su Instagram