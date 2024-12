Lazio-Atalanta, Rovella: “Ecco cosa ci ha detto il mister negli spogliatoi”

Il reparto che più ha brillato è stato il centrocampo, la Lazio non è riuscita a vincere ma non è da buttare il pareggio contro l’Atalanta prima in classifica. Al termine del match, Rovella ha parlato così.

Le parole di Rovella a Sky Sport

I complimenti fanno sempre piacere. L'anno scorso ho avuto qualche problemino, quest'estate poi ho lavorato tanto. Oggi abbiamo giocato una bella partita contro una squadra fortissima, il mister ci ha detto questo negli spogliatoi. I tifosi ci hanno sempre sostenuto anche dopo l'Inter, per noi è molto importante e li ringraziamo sempre. Qualche anno fa toccavo forse un po' troppo il pallone, ora capisco più le dinamiche di gioco e per questo cerco di tenerla meno.



