Rovella: "Amaro in bocca ma continuiamo così. Sul derby...!"

Finisce 1-1 all'Olimpico tra Lazio e Atalanta. In conferenza stampa Rovella ha analizzato il pari dell'Olimpico.

LE PAROLE DI ROVELLA

"C'è l'amarezza di aver preso il gol nel finale, forse ci siamo abbassati troppo. Ma la strada è giusta, dobbiamo continuare così. Abbiamo l'amaro in bocca, ma continuiamo così".

SU DELE-BASHIRU

“Sicuramente il mister risponde meglio di me. Ad ogni modo, è un ottimo giocatore, ha qualità fisiche. Sta crescendo. Aveva già fatto bene anche in Europa e lo ha fatto anche stasera. Siamo contenti di averlo in squadra con noi”.

"I nostri obiettivi non cambiano, guardiamo gara dopo gara. Abbiamo tre competizioni e vogliamo pensare partita dopo partita, come ci dice il mister.

Derby? Il gruppo sa l'importanza di questa partita. Ci faremo trovare pronti.

Abbiamo fatto un grande primo tempo oggi, abbiamo speso tanto e l'Atalanta è un'ottima squadra quindi nel finale eravamo un po' stanchi. Tuttavia abbiamo combattuto e ce lo hanno riconosciuto anche i tifosi e questa è la cosa più importante.

Derby? Sarà una partita diversa dalle altre. Anche lo scorso anno la vivevo in maniera particolare perché avevo compagni che mi avevano trasmesso l'importanza della sfida. Partita importante, ci teniamo a vincerla.

Siamo all'inizio di un percorso. Possiamo crescere tanto. Lo step successivo è la crescita individuale che aiuta poi il gruppo a crescere. Il mister è bravo in questo".