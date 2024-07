Il Messaggero | Cessioni Lazio, tra incastri e opportunità: la situazione di Castellanos e Isaksen

La Lazio sta valutando attentamente la composizione della propria rosa. È fondamentale vendere non solo i giocatori in esubero come Fares, Andre Anderson, Cancellieri, Akpa Akpro e Basic, ma anche liberare posti tra gli over 22. Hysaj è il principale candidato alla cessione, ma potrebbero esserci sorprese.

Castellanos e Isaksen sacrificabili?

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, altri movimenti potrebbero dipendere da eventuali colpi di scena di agosto riguardanti Isaksen (tenendo d'occhio uno scambio con Stengs del Feyenoord) e Castellanos: entrambi partiranno solo per offerte di almeno 20 milioni di euro. Per rimpiazzare Taty, il sogno è il greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Inoltre, è stato nuovamente proposto Pinamonti, che l'anno scorso avrebbe potuto sostituire l'argentino. Un continuo gioco di incastri e opportunità.