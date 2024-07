Calciomercato Lazio, il Sassuolo non fa sconti per Laurienté: le alternative al francese

Baroni vuole un'ala per completare il reparto offensivo e la sua scelta ricade su Laurienté del Sassuolo. Il club emiliano per liberare i calciatore chiede 15 milioni di euro, ma Lotito ne ha stanziati 10 e non è disposto a rilanciare. Come scrive il Corriere dello Sport, col calciatore c'è già un accordo a 1,5 milioni a stagione, ma per portarlo a Roma la Lazio dovrà fare un passo verso il Sassuolo.

Le possibili alternative a Laurienté

Se non si troverà un punto di incontro, la Lazio virerà su una delle alternative. Come scrive il quotidiano sportivo, un'opzione potrebbe essere il ritorno di Joaquin Correa, in uscita dall'Inter. Se l'argentino troverà un accordo coi nerazzurri potrebbe liberarsi a zero. La pista Djukanovic dell'Hammarby, già trattato l'anno scorso, si è raffreddata, come tutti gli altri nomi. In questi giorni si è parlato di Shaparenko, El Khannouss, Bellingham Jr e James Rodriguez, che è stato offerto a mezzo mondo ma è da valutare la sua condizione fisica. Lotito comunque ci sta pensando, vuole mettere a segno un colpo che faccia schizzare il numero degli abbonamenti (22mila ora).

Pardo sfida il francese sulla fascia

Secondo quanto scrive il Messaggero, però, l'alternativa a Laurienté è un'altra: Matias Fernandez-Pardo. E' un calciatore del Gent e ha 19 anni, dunque non servirebbe liberare un posto dalla lista degli over 22. Ha un gran fiuto del gol (8, più 2 assist), alto 1,83m e ambidestro. E' un jolly d'attacco ed è esploso all'improvviso, forse infatti potrebbe essere ancora un po' acerbo, per questo Fabiani ancora sta tergiversando. Inoltre, il prezzo del suo cartellino è lo stesso di quello di Laurienté.