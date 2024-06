Lazio spunta l'idea Lo Celso: recapitata la prima offerta al Tottenham

In orbita Lazio iniziano a circolare i primi nomi direttamente dalla Premier League e a riportarli sono alcuni dei più importanti Tabloid britannici. Se ieri il Daily Mail aveva lanciato l'indiscrezione della Lazio su Greenwood, notizia che ha poi ritrovato ampio riscontro anche in Italia; oggi il The Sun ha riportato dell'interesse della Lazio per Giovani Lo Celso.

La Lazio e l'offerta al Tottenham per Lo Celso

Come riportato dal The Sun, Tabloid inglese tra i più venduti al mondo, la Lazio avrebbe avanzato una prima offerta al Tottenham per il centrocampista argentino Giovani Lo Celso. Il quotidiano inglese non ha chiarito la cifra dell'offerta biancoceleste, ma ha spiegato che per mettersi al tavolo delle trattative servirà almeno un'offerta da 10 milioni di euro.

La stagione di Lo Celso al Tottenham

Giovani Lo Celso, centrocampista/trequartista classe 1996 del Tottenham, in questa stagione ha totalizzato fra tutte le competizioni 24 presenze accumulando, però, solo 597' minuti, conditi con 2 gol e 2 assist. Per lui una stagione non proprio fortunata con qualche infortunio di troppo, ma il suo nome è almeno sulla carta di un livello superiore rispetto ai nomi circolati in precedenza e Roma potrebbe essere la piazza giusta per lui. Lo Celso in questa stagione si è mosso sia da centrocampista centrale sia, con vocazione più offensiva, sulla trequarti. È nel giro della Nazionale Argentina da parecchio tempo e attualmente sta disputando la Copa America; ha dovuto saltare il Mondiale in Qatar del 2022 per un serio infortunio muscolare.