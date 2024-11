NATIONS LEAGUE | Probabili formazioni di Belgio-Italia

Stasera torna a giocare la nazionale italiana, questa sera la sfida sarà Belgio-Italia che si affronteranno in un match decisivo per la quinta giornata della UEFA Nations League 2024-2025. La squadra di Spalletti (della Lazio soltanto Rovella) si prepara a tornare in campo affrontando il Belgio in casa, il luogo della sfida sarà allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. La nostra formazione arriva alla partita in vetta al gruppo con 10 punti, dopo aver ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime quattro partite e aver già incontrato il Belgio nella gara d’andata (terminata 2-2). Al contrario, il Belgio è fermo 4 punti al reduce da 2 sconfitte contro la Francia, risulta fondamentale, quindi, per i nostri avversari, vincere il match ed evitare play-off.

