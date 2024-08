UFFICIALE | Boulaye Dia è un nuovo giocatore della Lazio - IL COMUNICATO

Dopo l’acquisto di Castrovilli, il calciomercato in entrata della Lazio ha vissuto settimane di stallo; per quanto riguarda le uscite invece, la Lazio è riuscita a piazzare soltanto Cancellieri al Parma con la formula del prestito oneroso con opzione di riscatto. In questi minuti pero, è arrivata l’ufficialità per Boulaye Dia: il calciatore, nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio. Era nell’aria da diversi giorni, l’accordo con il club granata era totale, serviva soltanto limare qualche dettaglio con gli agenti del calciatore. Dia è pronto per questa nuova avventura, con la speranza che possa diventare un punto fermo nella Lazio di Baroni. Questo il comunicato ufficiale del club

Depositphotos

Il comunicato della Lazio su Dia

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boulaye Dia dall’Unione Sportiva Salernitana 1919. L`attaccante senegalese, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto quadriennale.

Il tweet della Lazio

Il saluto di Dia ai tifosi della Lazio