Termina in anticipo la gara di Mario Gila, che al minuto 79' è stato espulso per doppia ammonizione. Il difensore spagnolo era stato ammonito ne ascondo tempo per un brutto fallo su Zapata, il quale ha provocato anche la seconda sanzione. Gila salterà dunque la prossima sfida di campionato della Lazio, in programma lunedì in trasferta contro la Fiorentina alle 20:45.