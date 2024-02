Europa League, sconfitta per il Milan che vola comunque agli ottavi

Terminano le sfide delle 18:45 tri Europa League tra cui quella del Milan contro il Rennes. I rossoneri perdono la gara di ritorno contro i francesi per 3-2, una sconfitta agrodolce in quanto grazie al 3-0 dell'andata la squadra di Pioli si qualifica comunque agli ottavi. Protagonista della sfida è Bourigeaud, autore di una tripletta (due su rigore) per il Rennes. Per i rossoneri il momentaneo pareggio è firmato prima da Jovic e poi da Leao.