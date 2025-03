Lazio, allarme infortuni: Tavares si ferma ancora, ma parte per la Nazionale

La Lazio deve fare i conti con un nuovo stop in difesa. Nuno Tavares, dopo aver accusato fastidi muscolari, ha dato forfait prima della sfida contro il Bologna. Un’assenza che ha costretto Marco Baroni a schierare Marusic sulla sinistra, nonostante non fosse al meglio della condizione.

Tavares ko, ma risponde alla convocazione del Portogallo

L'infortunio di Tavares ha sollevato preoccupazioni nello staff biancoceleste, soprattutto perché il difensore, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nonostante lo stop, partirà ugualmente per rispondere alla chiamata della Nazionale portoghese di Roberto Martínez. La Lazio spera che venga gestito con prudenza, evitando il rischio di una nuova ricaduta. Già a novembre, dopo una sosta con il Portogallo, Tavares era tornato con una lesione muscolare che lo aveva costretto a saltare tre partite.

Il problema si è manifestato già nei giorni precedenti alla gara contro il Bologna, ma lo stop definitivo è arrivato durante il riscaldamento. Un giallo che potrebbe risolversi con un mancato impiego in Nations League, dove il Portogallo affronterà la Danimarca giovedì e domenica.

Emergenza difesa: Marusic si sacrifica, Hysaj ancora in dubbio

Con Pellegrini fuori dalle liste e Hysaj appena rientrato da un lungo stop per una lesione al bicipite femorale, l’unica soluzione per Baroni è stata l’impiego di Marusic. Il montenegrino, però, non era al top della forma e si è visto nel corso del match. Anche lui, nonostante i problemi fisici, è stato convocato dal Montenegro.

Il tecnico biancoceleste ha spiegato la situazione dopo la partita: «Marusic ha avuto un piccolo problema, ma si è sacrificato per la squadra. Potevo forzare Hysaj, ma sarebbe stato un rischio». Un chiaro segnale che in casa Lazio si sta cercando di gestire al meglio le forze in una fase delicata della stagione.

Castellanos, Dele-Bashiru e Isaksen: quanti problemi per Baroni

Oltre ai guai in difesa, anche in attacco la Lazio deve fare i conti con diversi acciacchi. Castellanos, fermo dalla sfida contro il Napoli, è stato portato in panchina per onor di firma contro il Bologna, ma non era a disposizione. L'argentino ha riportato un affaticamento al polpaccio dopo la gara di Conference League contro il Viktoria Plzen.

Dele-Bashiru, invece, non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati, mentre Isaksen è stato sostituito all’intervallo da Pedro per un problema fisico. La Lazio ha due settimane di sosta per recuperare energie e spera di non perdere ulteriori giocatori durante le partite internazionali.

Obiettivo recupero: Baroni spera in una Lazio al completo dopo la sosta

La priorità per il tecnico biancoceleste è recuperare al meglio i suoi giocatori in vista del finale di stagione. La gestione delle forze sarà cruciale per affrontare al meglio gli ultimi impegni di campionato e coppe. La Lazio monitora la situazione di Tavares e degli altri acciaccati, con la speranza che il Portogallo e le altre nazionali non forzino il rientro dei loro giocatori.

La sosta arriva al momento giusto: ora la Lazio deve spegnere l’allarme infortuni e ripartire con la rosa al completo.