Castellanos-Flamengo: tutto quello che c'è da sapere

Dopo la notizia riportata da Venê Casagrande, in cui il nome di Castellanos veniva accostato al Flamengo, Pedullà ha deciso di fare chiarezza, spiegando la situazione.

Tramite il proprio sito, Pedullà ha riportato che - nonostante le dichiarazioni di alcuni media brasiliani - ancora non vi è nessuna proposta ufficiale per Castellanos. Se dovesse mai esserci, inoltre, la Lazio non accetterebbe offerte più basse di 35-40 milioni di euro… anche se, a causa dello stop del mercato in entrata, la Lazio si ritrova con solo due centravanti in organico: Dia e Castellanos. Per questo motivo, riporta sempre Pedullà, in caso di un'offerta maggiore di 40 milioni, i biancocelesti potrebbero comunque scegliere di non cedere l'attaccante argentino.

