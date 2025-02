Alessio Romagnoli al match program: "Sappiamo che possiamo giocarcela contro chiunque"

Dopo la strabiliante vittoria dei biancocelesti contro il Monza, terminata 5-1, si avvicina un nuovo scontro per la rosa guidata dal mister Marco Baroni, infatti, il 15 febbraio alle ore 18:00 si disputerà Lazio-Napoli all'Olimpico. La squadra biancoceleste al momento si trova al 4° posto in classifica di Serie A, invece, il club di Antonio Conte guarda le altre squadre dall'alto della classifica. Nonostante le ottime posizione di entrambe le squadre, sia i biacocelesti che gli azzurri sentono una forte minaccia, infatti, Juventus e Fiorentina si trovano a pochi punti di distacco dalla rosa di Baroni, invece, il Napoli si trova al di sopra dell'Inter soltanto per un punto. La partita del 15 febbraio sarà un'occasione per entrambi i club tentare di aggiudicarsi i 3 punti e, di conseguenza, mettersi al sicuro dalla minaccia avversaria. In vista di Lazio-Napoli si è espresso Alessio Romagnoli, difensore centrale biancoceleste.

Alessio Romagnoli al match program

Le aspettative su Lazio-Napoli

Sarà molto bella, 90' intensi contro una squadra forte. Il Napoli è in testa al campionato però noi siamo pronti, carichi e consapevoli di poter fare una grande partita.

Sulle vittorie contro il Napoli nella stagione attuale

Sappiamo che possiamo giocarcela contro chiunque, sicuramente il Napoli arriverà ancora più motivato, dopo i due k.o. di dicembre. Dovremo semplicemente dare tutto in campo per cercare di vincere e continuare il nostro cammino.

Le potenzialità della Lazio

Molte, perchè in rosa ci sono tanti giovani forti, Mi aspettavo questo inizio con Baroni in panchina perchè la Lazio è una bella squadra e i risultati lo stanno confermando. Sappiamo benissimo però che il cammino è ancora lungo, siamo poco oltre la metà della stagione e mancano ancora tantissime partite alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare così ogni giorno per cercare di dare il meglio in campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Il momento che l'ha fatto innamorare della Lazio