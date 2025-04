Altro derby della capitale: sfida Lazio-Roma a padel

Poco più di 48 ore separano la grande sfida della capitale tra Lazio-Roma. L'ambiente capitolino si prepara a questo derby ma non solo calcisticamente. Infatti, esattamente come nella partita di andata, la stracittadina si allargherà ad un altro sport: il padel.

Il tutto avverrà come la partecipazione dei due ex giocatori sponda laziale e altri due sponda giallorossa. I personaggi in questione saranno Di Canio-Marcolin per i colori biancocelesti e Candela-Perrotta per quelli romanisti.

Il match di andata

Fu la prima edizione del derby capitolino di padel quella di circa sei mesi fa. La coppia laziale era diversa, formata da Paolo Di Canio e Stefano Fiore, i due vinsero contro Vincent Candela e Simone Perrotta. Match a suon di colpi di racchetta giocata su un set secco e chiusa al tie break dopo una lunga battaglia agguerrita, esattamente come accade sui campi verdi di calcio nei derby.

Il ritorno

Dopo l'andata ecco il ritorno. La sfida tra le grandi stelle di Lazio-Roma tornerà in scena domenica verso le 13.30, poche ore prima della partita che, allo stadio Olimpico, terrà con il fiato sospeso la Capitale. Come lo scorso ottobre, lo 'Stadio Olimpico del padel' sarà al Villa Pamphili Padel Club, prima delle finali del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, il torneo della Federazione Internazionale Padel dove sono in gioco anche i campioni romani, l'azzurra vicecampionessa d'Europa Chiara Pappacena (romanista) e Simone Iacovino (laziale) e già spettatori dichiarati della sfida tra stelle giallorosse e biancocelesti: “Non ce lo perdiamo di sicuro e saremo in prima fila a goderci questo derby prima del derby”.

Le parole dei partecipanti

Vincent Candela: “Sono in gran forma in questo periodo e la partita dell'anno scorso mica me la ricordo ma ho bene in mente quella di domenica prossima e stavolta vinco io. Mi dispiace tanto per Paolo e Dario, sono due grandi amici ma, ripeto, stavolta vinciamo io e Simone”.

Dario Marcolin: “Cari Vincent e Simone, sapete bene che io e Paolo siamo una grande coppia, assortita bene. Siamo concentrati, sempre a rete, fisicamente sempre integri, soprattutto Paolo. Preparatevi perché domenica ci sarà una grandissima partita”.