Lazio, Baroni e la conferenza pre derby: ecco quando sarà

La Lazio è tornata a Roma dopo la complicata trasferta europea di Bodo. Un ritorno condito da tanta amarezza e delusione per una prestazione quasi inesistente per i capitolini. Adesso il messaggio a gran coro da parte di tutti è: “sotto col derby” . Tutti sanno che c'è da reagire e farlo non solo con la prestazione ma sopratutto con testa e cuore. Da pochi minuti intanto è arrivata la notizia dell'orario in cui si terrà la conferenza stampa pre match di Marco Baroni.

I dettagli della conferenza

Mister Baroni è chiamato a dare un segnale anche dal punto di vista della comunicazione. Un messaggio che deve arrivare chiamare a tutto l'ambiente, dalla società, ai tifosi fino ai giocatori che dovranno ritrovare sul rettangolo verde quello spirito che ha contraddistinto il periodo in cui la Lazio raccoglieva successi a suon di punti e bel gioco espresso.

L'allenatore biancoceleste interverrà in conferenza stampa domani 12 aprile alle ore 14.00. Ovviamente tutto ruoterà attorno al derby del giorno dopo contro la Roma ma non mancheranno anche le domande sulla disfatta arrivata contro il Bodo Glimt in Europa League.

Conferenza stampa da seguire

Sicuramente, quella di Marco Baroni, sarà una delle conferenze stampe più seguite di sempre. Il momento biancoceleste è particolarmente delicato e ci si stanno giocando le sorti di questa intera stagione. La conferenza di terrà presso la sala stampa della S.S. Lazio Training Center di Formello e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma ufficiale.