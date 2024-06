Lotito su Tudor: “Resta qui. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare”

Sono ore calde in casa Lazio, l’addio di Kamada non ha fatto piacere al mister croato, costretto a perdere il nipponico dopo l’uscita di Felipe Anderson, con Luis Alberto sempre più vicino all’Arabia. In giornata sono arrivate le parole del presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che ha fatto chiarezza riguardo il futuro di Tudor ai microfoni di Notizie.com. Queste le sue parole

Claudio Lotito sul futuro di Igor Tudor