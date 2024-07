Wimbledon, Sinner-Kecmanovic: orario del match e dove vederlo

Dopo aver vinto il derby italiano contro Matteo Berrettini, Jannik Sinner è pronto a scendere nuovamente in campo a Wimbledon, dove affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nel terzo turno del torneo.

Sinner-Kecmanovic: orario del match e dove vederlo

Per quanto riguarda l'incontro Sinner-Kecmanovic, si giocherà oggi, venerdì 5 luglio, e avrà inizio non prima delle 17:45 sul Centre Court del prestigioso All England Club di Londra. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Now.