37 anni fa il Gol di Poli salvò la Lazio dal baratro nello spareggio contro il Campobasso

Ci sono momenti nella storia centenaria della Lazio che nessun tifoso di qualsiasi generazione potrà mai dimenticare o evitare di ricordare e tramandare. Nella gloriosa storia della Prima Squadra della Capitale ci sono molti successi, leggende e partite fisse nell'immaginario di ogni cuore biancoceleste. Il tifoso laziale ha saputo rialzarsi dal baratro ed è proprio lì che si è cementato e rafforzato, in cui sono sorte generazioni di nuovi tifosi. Il gol di Poli ha messo la parola fine ad uno dei periodi più bui della storia biancoceleste, momenti però che nella sofferenza hanno unito il tifo biancoazzurro e rilanciato la storia gloriosa della Lazio e ci piace pensare che il periodo più vincente della nostra storia all'inizio del nuovo millennio abbia messo il primo mattone proprio in quell'unione e sofferenza di quel 5 luglio 1987.

Il gol di Poli

Lo spareggio per evitare lo spettro della Serie C si giocava contro il Campobasso a Napoli allo Stadio San Paolo, oggi denominato Diego Armando Maradona, la Lazio era riuscita ad agguantare gli spareggi all'ultima di campionato contro il Vicenza grazie al glorioso gol di Giuliano Fiorini, ma dopo la sconfitta contro il Taranto serviva battere il Campobasso per sopravvivere. Il gol arrivò al '53 con un grande stacco di testa di Fabio Poli su assist di Piscedda: La Lazio è Salva!

Fraioli

Il ricordo della S.S. Lazio

Una data storica. Domenica 5 luglio 1987, Napoli. La Lazio affronta il Campobasso per evitare la Serie C, al termine di un campionato faticoso e infinito, coinciso con la penalizzazione di 9 punti. Dopo la sconfitta contro il Taranto, la squadra di Fascetti deve solo vincere. E lo fa. Cross di Piscedda e stacco di testa di Poli al minuto 53. Il tempo si ferma. Un altro gol leggendario, dopo quello di Fiorini al Vicenza del 21 giugno. La Lazio si salva, l`incubo retrocessione è svanito.

