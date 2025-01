Mercato Lazio, obiettivi post-derby per il centrocampo

La strategia per Fazzini e le sfide economiche

La Lazio è in piena corsa per rinforzare il centrocampo con l'acquisto di Fazzini e Casadei, due profili che attirano l'attenzione non solo del club capitolino, ma anche di concorrenti come il Napoli. Il nome più caldo è quello di Baldanzi, talento dell’Empoli, considerato prioritario per le esigenze biancocelesti. Tuttavia, il club deve fare i conti con le limitazioni imposte dall’indice di liquidità e con le risorse limitate derivanti dalle cessioni. Finora, solo Akpa-Akpro e Diego Gonzalez sono stati venduti, e il presidente Lotito valuta un possibile prestito gratuito come strada più percorribile per concludere l’operazione. Qualsiasi ulteriore decisione è comunque rinviata a dopo il derby di domenica, una sfida cruciale per il campionato e per le strategie di mercato.

Depositphotos

Casadei e altre opzioni: un mercato internazionale in bilico

Mentre il focus principale resta Fazzini, la Lazio tiene aperta anche la possibilità di acquistare Cesare Casadei, attualmente al Chelsea ma poco utilizzato. La valutazione del giovane centrocampista si aggira sotto i 20 milioni di euro, una cifra non trascurabile considerando il suo limitato minutaggio. Tuttavia, i Blues non sembrano disposti a considerare un prestito gratuito, complicando le trattative già rese difficili dalla concorrenza di Napoli e Torino. In parallelo, la società biancoceleste sta seguendo anche piste alternative, incluse opzioni estere di cui alcuni dettagli restano riservati. Per ora, però, ogni possibile sviluppo è stato posticipato alla settimana successiva al derby, che coinciderà con il 125° anniversario della Lazio, un momento simbolico per tracciare nuove ambizioni di mercato.

Il Corriere dello Sport