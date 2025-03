La Lazio si fa valere nel dribbling: tre biancocelesti tra i migliori della Serie A

La classifica dei migliori dribblatori

Il campionato di Serie A 2024/2025 ha visto emergere diversi giocatori per abilità nell’uno contro uno e capacità di saltare l’uomo. Al riguardo, Sky Sport ha stilato la top 10 dei calciatori con più dribbling riusciti fino a questo momento. Il primo è Nico Paz, centrocampista del Como, che vanta ben 57 dribbling riusciti.

Tre biancocelesti nella top 10

La Lazio si distingue per la presenza di ben tre giocatori nella classifica dei migliori dribblatori della Serie A, a conferma della qualità e dell’imprevedibilità delle sue corsie esterne. Nuno Tavares, quinto con 44 dribbling riusciti, è una delle sorprese della stagione: l’esterno portoghese unisce tecnica e forza fisica, risultando spesso imprendibile in progressione. Mattia Zaccagni, ottavo con 37 dribbling, continua a essere un punto di riferimento offensivo per i biancocelesti, grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica e incidere negli ultimi metri. Chiude la top 10 Gustav Isaksen, con 36 dribbling riusciti, un talento in crescita che sta conquistando sempre più spazio, mettendo in mostra velocità e abilità nel saltare l’uomo. Con questi numeri, la Lazio si conferma una squadra temibile nell’uno contro uno, capace di sfruttare al meglio le qualità individuali dei suoi esterni per creare occasioni da gol e mettere in difficoltà le difese avversarie.