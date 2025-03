Lazio, patto Lotito-Baroni per un finale in volata

Un incontro per ripartire

A Formello è andato in scena un faccia a faccia tra Claudio Lotito e Marco Baroni, un confronto che non avveniva da tempo e che assume quindi un valore ancora più significativo. Il presidente biancoceleste ha voluto parlare direttamente con il tecnico subito dopo l’allenamento, chiudendo una settimana turbolenta segnata dalla pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna. Il crollo della squadra, già visto in passato come contro l’Inter (0-6), è stato inaccettabile, non solo per il risultato ma per l’atteggiamento mostrato in campo. La Lazio ha ceduto atleticamente e mentalmente, rendendo necessario un confronto per evitare altri passi falsi. Le partite si possono perdere, ma non in questo modo, soprattutto in un momento così decisivo della stagione.

Baroni - IPA

Fiducia, stimoli e una risposta immediata

Lotito ha voluto ribadire la propria delusione, ma allo stesso tempo ha cercato di dare la giusta carica a Baroni in vista del finale di stagione. Il tecnico ha ricevuto fiducia, ma con la richiesta di una svolta immediata: la Lazio si giocherà tutto nelle prossime settimane, tra Serie A ed Europa League, e dovrà affrontare questo periodo con la massima determinazione. Il presidente si aspetta una squadra pronta a reagire già dalla ripresa dopo la sosta, senza più cali di tensione come quello visto a Bologna. Intanto, Baroni ha avviato test atletici individuali per valutare lo stato di forma dei giocatori rimasti a Formello: la Lazio deve ritrovare non solo brillantezza fisica, ma anche la giusta mentalità per affrontare il rush finale della stagione.

Il Corriere dello Sport