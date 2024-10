Como-Lazio | Fàbregas: "La Lazio è una squadra forte. Sugli assenti..."

I biancocelesti affronteranno i lariani giovedì 31 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a Como, gara valevole per la decima giornata di campionato. Il Como è reduce da una dura sconfitta a Torino contro i granata, terminata 1-0, dal canto suo invece la Lazio sta proseguendo un ottimo cammino sia in campionato che in Europa League: la squadra di mister Baroni sta dimostrando grande compattezza e personalità in campo, come nel caso dell'ultima gara di Seria A vinta per 3-0 contro il Genoa. A due giorni da Como-Lazio, Cesc Fàbregas, l'allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare la gara contro la squadra di Baroni, di seguito le parole del tecnico.

Le parole di Cesc Fàbregas

È una squadra forte, ha giocatori di grandissima qualità e di alto livello, si vede che è una squadra in cui dietro c'è un grande lavoro, questo vuol dire che l'allenatore è forte. Mi piace giocare partite così, perché è sei al massimo e sarà una partita bellissima, o sarà impossibile da vincere. Sarà un grande test per noi, perché vogliamo sempre alzare il livello e giocare contro la squadra più forte del campionato. Tutti questi sono test che vanno molto bene per la squadra. Per capire anche a che punto siamo noi. Dobbiamo prepararci bene perché sarà sicuramente una grande gara.

Il punto sulle assenze

Sulla situazione di Sergi Roberto, lui potrebbe esser convocato, ma domani vedremo in base all'allenamento, ma non penso che sarà disponibile. Di sicuro sarà assente Van der Brempt, forse sarà pronto per lunedì, ma penseremo se farlo rientrato dopo la sosta. Ci sono valide alternative, ho fiducia nei ragazzi.