Lazio: il tecnico Baroni sotto esame dopo l'ennesima mancata vittoria del club biancoceleste

La squadra biancoceleste aveva iniziato molto bene la stagione, infatti, prima della dolorosa sconfitta contro l'Inter, incontro terminato 6-0 per il neroblu, la Lazio, aveva registrato 10 vittorie, un pareggio e soltanto 4 sconfitte, ma non solo, il club manteneva il primato in Europa League e aveva eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. La caduta nel match contro la squadra di Inzaghi aver segnato profondamente la la rosa biancoceleste ed ora, con la dolorosa sconfitta contro il Bologna, il destino della Lazio sembra essere in profonda crisi, infatti, nelle ultime 11 partite è riuscita a trionfare è soltanto 3 volte. Non è solo la mancata vittoria negli incontri che preoccupa la dirigenza, infatti, sembra che il club biancoceleste non riesca più a trionfare in casa propria, vale a dire all'Olimpico, inotre, l'andamento attuale della squadra ha portato il tecnico Marco Baroni ad essere esaminato.

Marco Baroni: i tecnici passati a confronto

Il pareggio contro il Torino, quarto di fila negli ultimi 10 incontri, ha mostrato l'evidente crisi della Lazio, infatti, tre consecutivi non si registravano dal 2006, ma non solo, il club ha perso il vantaggio sulla Roma, la quale si trovava a 15 punti di distacco mentre ora è 6a a quota 52 insieme ai biancocelesti. Negli ultimi 9 incontri, la squadra, è riuscita a totalizzare soltanto 9 punti e questo dato ha portato il tecnico sotto esame, soprattutto dato che in tutta l'era Lotito aveva fatto peggio soltanto Ballardini. Negli ultimi 36 anni, oltre a Ballardini, non avevano portato la squadra al successo neanche Zoff, nel 1990-91 e 1991/92, e Materazzi, mister biancoceleste nel 1988-89, tuttavia, i due tecnici avevano conquistato una sola vittoria ma nessuna sconfitta in 9 incontri. Nelle passate stagioni, i biancocelesti, avevano conquistato la 12a posizione con Ballardini e Reja, 10a e 11a con Zoff e 11a con Materazzi, non un ottimo presagio per il club.

