WOMEN | Serie A, Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

Dopo la sosta per gli impegni in nazionale, la Lazio di Gianluca Grassadonia è pronta a scendere in campo contro la Juventus per la dodicesima giornata di campionato femminile Ebay. La gara di ritorno contro le bianconere risulta essere una gara ad alto livello di complessità: la squadra di Canzi è momentaneamente l'unica squadra ad esser ancora imbattuta nel campionato, in undici giornate di Serie A ha collezionato infatti nove vittorie e solo due pareggi, è attualmente alla guida della classifica con 29 lunghezze ed infine possiede il miglior attacco del campionato. Dati questi numeri la Juventus è al momento la squadra più temibile della Serie A. La Lazio di Grassadonia dal canto suo è reduce dal pareggio casalingo, terminato per 0-0, contro la Sampdoria ultima in classifica, un risultato deludente vista la carature delle doriane in campionato. Nel frattempo a pochi minuti dal fischio d'inizio, in programma per le 12:30, sono state rese note le formazioni ufficiali per il lunch match tra Juventus e Lazio.

