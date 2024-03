FORMELLO - Sarri conferma quasi tutta la formazione dell'andata, l'unica eccezione è Zaccagni

Novanta minuti che possono cambiare una stagione. La Lazio domani sera dovrà difendere e proteggere l’1-0 dell’andata contro il Bayern Monaco per sognare i quarti di finale di Champions League. Servirà replicare la partita di andata per attenzione e concentrazione, per questo Maurizio Sarri ha voluto più volte interrompere la rifinitura per caricare la squadra. In campo ci stavano tutti tranne i soliti assenti Rovella e Patric, fermi per un principio di pubalgia. A questi si è aggiunto anche Luigi Sepe, alle prese con uno stato febbricitante dalla gara contro il Milan. Il tecnico toscano è intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha battuto i tedeschi due settimane fa, l’unico cambio riguarda l’attacco con il ritorno di Mattia Zaccagni al posto di Gustav Isaksen. Non è una bocciatura per il danese ma le gerarchie sono chiare, l’ex Hellas Verona ha già dimostrato di stare in ottime condizioni e quindi si muoverà sul fronte mancino dell’attacco permettendo a Felipe Anderson di posizionarsi a destra. Al centro torna titolare Ciro Immobile dopo la panchina iniziale contro i rossoneri. Il grande ballottaggio riguarda la mediana: Cataldi è in vantaggio su Vecino ma nulla è ancora stabilito. Il regista romano è reduce dalla grande prova nella gara di andata mentre l’uruguaiano non ha mai disputato due partite consecutive dal primo minuto. Non in discussione Matteo Guendouzi, domani atteso il verdetto del giudice sportivo con la probabile stangata di due giornate. Straordinari per Luis Alberto, lo spagnolo è il grande atteso in un palcoscenico così importante. In difesa Marusic e Hysaj si muoveranno sulle corsie laterali, davanti a Ivan Provedel toccherà alla coppia Gila-Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Renzetti, Magro; Lazzari, Casale, Ruggeri, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Vecino, Pedro, Castellanos, Isaksen.

Squalificati: -

Indisponibili: Sepe, Patric, Rovella

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim, Davies; Goretzka, Pavlovic; Tel, Muller, Musiala; Kane. All.: Thomas Tuchel

A disposizione: Ulreich, Guerreiro, Zaragoza Martinez, Lovro, Gnabry, Laimer, Dier, Sanè, Gnabry Choupo Moting.

Squalificati: Upamecano

Indisponibili: Coman, Sarr, Peretz, Nkili, Buchmann, Mazraoui, Boey