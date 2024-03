Caso dossier, Gravina nel mirino: ascoltato Lotito

Nel cuore di un intricato scandalo che ha visto l'accesso illecito a database sensibili, collegati a figure chiave come il giudice antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, si svela un capitolo particolarmente intrigante legato al mondo del calcio. Tra i nominativi coinvolti, emerge quello di Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC, come riportato dal quotidiano La Verità.

L'indagine su Gravina sarebbe stata falsamente attribuita alla Procura di Salerno da Laudati e Striano, con quest'ultimo che avrebbe eseguito personalmente gli accessi non autorizzati e redatto un documento inviato a Piazzale Clodio su iniziativa di Giovanni Melillo. Laudati viene descritto come il cervello dietro l'operazione, orchestrando le mosse dell'indagine. Le indagini hanno portato sotto i riflettori diverse figure di spicco nel calcio e al di fuori, inclusi Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, e Marco Mezzaroma, legato a Claudio Lotito, presidente della Lazio, e figura centrale in questo scenario. Le ricerche si sono estese anche a Isg, azienda focalizzata sui diritti televisivi sportivi, e a Chiara Faggi, legale della Lega Pro, oltre a indagare su precedenti poliziotti e personalità influenti nei diritti TV. Il nodo della contesa sembra rivelarsi nelle carte di Perugia, dove Lotito è stato chiamato a testimoniare per chiarire le dinamiche interne al calcio, in un contesto di tensioni note tra lui e Gravina.

Nonostante la provenienza discutibile delle informazioni, i documenti sono stati inoltrati alla Procura di Roma, dove si indaga su questioni di diritti e finanziamenti sospetti, inclusi possibili legami con un bando della Lega Pro del 2018, all'epoca sotto la presidenza di Gravina, che potrebbe avere connessioni con la gestione di piattaforme digitali e contratti con Isg e Ginko. Gli inquirenti stanno ora cercando di districare la matassa di questi accessi illeciti, con l'obiettivo di scoprire eventuali connessioni tra i contratti di diritti e la compravendita di libri storici legati a Gravina, aprendo un potenziale vaso di Pandora sui meccanismi di gestione e attribuzione dei diritti nel mondo del calcio.

calcioefinanza.it