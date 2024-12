Murra (Pianeta Lecce): "Lazio? Squadra rivelazione della Serie A. I giallorossi dovranno..."

In vista della gara in trasferta, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, la Lazio di Marco Baroni è pronta a scendere in campo allo stadio Via del Mare per affrontare il Lecce di Marco Giampaolo, in programma questa sera alle ore 20:45.

In esclusiva ai microfoni di Laziopress.it è intervenuto Vittorio Murra, editore di Pianeta Lecce, noto quotidiano salentino, per parlare dell'impegno di sabato 21 dicembre tra biancocelesti e giallorossi.

Che momento sta vivendo il Lecce dopo la vittoria contro il Monza e con la “cura” Giampaolo?