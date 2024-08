Lazio - Venezia | Il dato sui biglietti venduti per l'esordio

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Ferragosto non frena i tifosi della Lazio che per Lazio-Venezia in programma questa domenica, 18 agosto, alle 20.45 hanno già staccato 8.000 biglietti che vanno ad aggiungersi ai 26.000 abbonamenti portando il totale degli spettatori sulla soglia dei 35.000 e c'è ancora tempo fino al fischio d'inizio per acquistare il biglietto.