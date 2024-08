CdS | Folorunsho l’ultimo colpo a fine agosto, ma prima serve cedere

Come riportato dal Corriere dello Sport, nell'incontro di martedì tra l'agente di Folorunsho e la Lazio sono state poste le basi per portare il trequartista nella Capitale, ma i tempi ancora non sono maturi e la Lazio ha bisogno di cedere per affondare il colpo.

Le richieste del Napoli

De Laurentis ha delegato l'agente di trovare un accordo: la richiesta è di 12 milioni, Lotito vorrebbe un prestito biennale con obbligo. Folorunsho spinge per il ritorno in biancoceleste lui che è nato a Roma ed è tifoso biancoceleste.

Riflessioni

Non ci sarebbero problemi per la lista Serie A, invece andrebbero chiarite alcune vicende con la UEFA ma dovrebbero essere tutti ostacoli superabili. La Lazio ci sta pensando e le riflessioni sono di ordine finanziario e di ruolo, con Dele-Bashiru e Castrovilli che agiscono nella stessa zona di campo. La Lazio deve recuperare circa 15 milioni e liberare anche un posto nella lista over per Dia.

Capitolo cessioni

Mandas ed Isaksen sono i due giocatori che possono attirare maggior interesse, mentre Hysaj rischia il taglio. Il terzino guadagna 2,8 milioni fino al 2025 e non ha richieste di mercato, diventa difficile trovare acquirenti anche negli ultimi giorni di mercato visto il suo alto ingaggio.

Cancellieri è stato ceduto al Parma in prestito oneroso con riscatto fissato a 8 milioni.

Akpa Akpro dovrebbe essere ceduto con il calciatore che sta ancora cercando la miglior soluzione, su di lui ci sono Empoli e Verona.

Su Basic c'è l'interesse sempre dell'Empoli che cerca un centrocampista oltre all'Espanyol e al Basaksehir.

I nodi più complicati da risolvere sono legati a Fares ed Andre Anderson.