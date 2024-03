PRIMAVERA| Un calciatore biancoceleste convocato in Nazionale U19. Ecco chi

Le mura di Formello in questi giorni non stanno vedendo di certo situazioni serene. Dopo le vicissitudini che stanno colpendo la Prima Squadra iniziate con le dimissioni di Maurizio Sarri, che hanno gettato nella confusione l'ambiente, e concluse (forse) ieri con l'accordo tra Igor Tudor e la Lazio; si registra però anche una bella notizia, infatti Federico Magro, portiere della Lazio Primavera è stato selezionato da Bernardo Corradi, CT della Nazionale Italiana Under 19 per l'Europeo di categoria.

Ad annunciarlo è stata la Lazio sul proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato:

"La Nazionale Italiana Under 19 è pronta a difendere il titolo di campione in carica dopo il trionfo nell’Europeo di categoria conquistato lo scorso luglio.

Tutto è pronto per la Fase Elite del torneo continentale. Il CT Bernardo Corradi convoca 20 giocatori e tra questi spicca il nome di Federico Magro. Il portiere biancoceleste classe 2005 si riconferma un punto saldo della Nazionale Italiana.

Gli azzurrini saranno impegnati dal 20 al 26 Marzo nella Fase Elite del torneo continentale. L’Italia inserita nel gruppo 5 affronterà Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. Solamente la prima classificata del girone accederà alla fase finale dell’Europeo Under 19 in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord"