Torino-Lazio| La Penna arbitrerà il match

Dopo la sconfitta con il Bologna la Lazio partirà per una trasferta importante quanto difficile a Torino. Contro i granata non si potrà fare alcun passo falso, se la squadra vuole quanto meno provare a giocarsi le sue chance nell'arco di questo fine stagione per il quarto posto. I Granata allenati da Juric stanno vivendo un momento di alta intensità atletica e buoni risultati dal campo, attraverso questo si sono avvicinati alla zona Europa, grande obbiettivo della squadra di Cairo.

La sfida sarà arbitrata da Federico La Penna, assistenti Scatragli - Bahri, quarto uomo Prontera , al VAR Aureliano e AVAR Sozza