Angelo Fabiani, il direttore sportivo della Lazio, dopo la brutta partita di ieri contro il Bologna, si esprime per la prima volta ai microfoni di Radiosei riguardo l'arbitraggio e la sconfitta:

Su Lazio-Bologna devo fare una premessa: al netto di quello che tutti hanno visto, la Lazio non ha perso solo per colpa dell’arbitro. Ieri purtroppo abbiamo perso tre punti importanti. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e ora ci troviamo costretti a inseguire per dover recuperare delle posizioni. Tutti noi dobbiamo dare il 300% per cercare di arrivare il più alto possibile in classifica a fine stagione. Abbiamo l'obbligo di metterci alla ricerca dei nostri errori e correggerli, perché per prima cosa siamo noi a sbagliare e non gli arbitri. Al netto di un arbitraggio non in grande forma come ho detto, sarei un villano ad accusare la direzione arbitrale della nostra situazione. Abbiamo preso dei gol che non possono essere presi.

Riguardo il silenzio stampa l'ho deciso io, e non il presidente Lotito. Anche perché non voglio dare alibi a nessuno e quando dico nessuno dico anche gli stessi calciatori.

Prenderò una squalifica piuttosto lunga per quello che ho fatto ieri, perché dopo la partita ho fatto notare all’arbitro i suoi errori.

Siamo tutti dispiaciuti quando non parliamo con la stampa perché abbiamo grandissimo rispetto per i media, ma è semplicemente un non voler rischiare di fare più danni. La decisione è solo mia e il Presidente non c’entra nulla. La Lazio non è in silenzio stampa e torneremo a parlare giovedì per Torino-Lazio.

L'errore ci può stare, il nostro portierone ci ha salvato tante altre partite, dopo ha fatto una giocata, chiamiamola poco simpatica mentre il secondo gol abbiamo lasciato l'uomo libero di colpire da solo. Quindi bisogna essere onesti intellettualmente fare un'autocritica prima a noi stessi. Però non possiamo poi non registrare alcune questioni sull'arbitraggio. Io mi auguro che all'esito della tac e risonanza magnetica di Patric non ci sia un'ulteriore trauma distorsivo della caviglia per un'entrata sciagurata non sanzionata e poi non mi sto a riattaccare sull'evento riguardo Ciro Immobile, il secondo giallo a Fabian li avrebbe fatti giocare in 10. Cerco di essere di essere lucido nell'analisi.

Queste le parole del DS Fabiani su quanto accaduto ieri, adesso lui e la squadra sono concentrati verso il match importante che li aspetta a Torino.