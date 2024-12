Juventus-Cagliari: orario, formazioni e dove vedere la Coppa Italia

La Coppa Italia torna protagonista oggi, martedì 17 dicembre, con l'incontro tra Juventus e Cagliari, valido per gli ottavi di finale. La Juventus, guidata da Thiago Motta, fa il suo debutto stagionale nel torneo allo JStadium di Torino. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e sarà disponibile in live streaming su Mediaset Infinity.

Precedenti stagionali

Questo match rappresenta il secondo confronto stagionale tra Juventus e Cagliari. Il precedente, disputato lo scorso 6 ottobre all'Allianz Stadium di Torino durante la 7ª giornata di campionato, si è concluso con un pareggio per 1-1. Entrambe le reti sono state realizzate su calcio di rigore: Vlahović ha segnato per la Juventus all'inizio della partita, mentre Marin ha pareggiato per il Cagliari all'88'. La Juventus ha terminato quell'incontro in dieci uomini a causa dell'espulsione di Conceição per simulazione, episodio che ha generato polemiche nel post-gara.

Orario e Dove vedere Juventus-Cagliari in TV e streaming

La partita si disputerà all'Allianz Stadium di Torino con inizio alle ore 21:00. Sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inoltre, sarà possibile seguire il match in live streaming su Mediaset Infinity e sul portale sportmediaset.it.

