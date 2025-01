Casale: "Alla Lazio non ho avuto molte occasioni. Al Bologna..."

L'ex difensore biancoceleste, Nicolò Casale, è tornata a parlare della Lazio in occasione della conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro l'Inter. Nella serata di ieri sera è andato in scena infatti il recupero di Inter-Bologna, terminato 2-2.

Alla Lazio è vero che non ho avuto molte occasioni, ma nel mio reparto ci sono giocatori importanti, forti, seguiti da club importanti in Europa. Io non sono presuntuoso, non dico che arrivo dalla Lazio e vado a Bologna per giocarle tutte.