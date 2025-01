ESCLUSIVA | Hellas Verona-Lazio, Pancheri: "Noslin arriverà a dieci gol in stagione"

Hellas Verona e Lazio scenderanno in campo al Bentegodi domenica alle 18.00, in una gara importante per i biancocelesti per reagire dopo il ko nel derby e il pareggio casalingo con il Como. Diciannove i punti raccolti fin qui dagli scaligeri, al quartultimo posto in classifica in piena corsa salvezza. Per parlare della sfida, la redazione di Laziopress.it ha contattato in esclusiva Christopher Pancheri, content creator di fede gialloblù.

Lazio al quarto posto in Serie A e al primo in Europa League. Ti aspettavi che Baroni raccogliesse da subito questi frutti?

“Baroni è un grande allenatore e quindi sì, mi aspettavo subito una Lazio competitiva quest'anno”.

Nessuna vittoria nelle ultime tre uscite in campionato. Come gestisce Baroni i momenti critici?

“E' un tecnico che in questo ha fatto tanta gavetta, prima a Lecce e l'anno scorso con noi a Verona. Sicuramente usciranno presto dalla spirale negativa. Ma si sa, nel calcio si vince e si perde”.

Cinque gol in questo avvio stagionale per Noslin. Che idea ti sei fatto del suo rendimento fin qui?

“Mi sarebbe piaciuto averlo ancora a Verona. Il ragazzo ha fame e con il giusto meccanismo diventa letale in campo. Per me arriverà tranquillamente a dieci goal entro fine stagione”.

Reda Belahyane sembra essere uno dei profili sulla lista della Lazio per il mercato di gennaio. Puoi farci una panoramica del calciatore?

“Combatte i duelli da vero guerriero, è un ottimo centrocampista che ha un ruolo chiave nei nostri match. Speriamo di averlo a disposizione a Verona fino alla fine del campionato”.

Spesso l’Hellas vede diversi giovani partire per piazze altrettanto importanti in Italia. Chi rischia oggi di avere potenziale per un percorso simile?

“Ghilardi potrebbe intraprendere un percorso simile: è già reduce dall'esperienza alla Sampdoria”.

In ottica salvezza, in questo senso ti preoccupa la cessione di parte dell’ossatura della squadra?

"Al momento non ci sono state cessioni, data anche l'acquisizione dell'Hellas al fondo Amerciano "Presidio Investors". Vediamo come si muoveranno nella parte fai questo gennaio, ma non mi aspetto cessioni del fulcro della rosa odierna".

Quartultimo posto a quota 19 e tante squadre in pochi punti. Cosa racconta fin qui il campionato dell’Hellas?

“Fin qui ha sfruttato bene delle ottime vittorie come quella contro il Napoli e la Roma, ma ha sbagliato molto contro le dirette interessate alla corsa salvezza come Monza, Lecce e Cagliari. Mi auguro un girone di ritorno più infuocato e con tanta voglia di far punti, specialmente negli scontri diretti”.

E Paolo Zanetti? Promosso il suo operato?

“Mi ha fatto sicuramente una buona impression,e ma ci sta ancora molto lavoro da fare. Bisogna tenere i denti stretti e continuare a lavorare con costanza, ed evitare brutte prestazioni come contro il Monza”.

Che partita ti aspetti?

“Contro la Lazio mi aspetto una partita difficile. Baroni conosce i nostri giocatori e il loro stile di gioco, per cui farà del suo meglio per arginare eventuali problemi creati dall'Hellas”.