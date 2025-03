Tanti auguri Luca Pellegrini: il difensore biancoceleste spenge 26 candeline

La vittoria della Lazio in Repubblica Ceca nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, merito di una gol mandato a segno dal difensore Alessio Romagnoli e di una rete di Gustav Isaksen all'ultimo minuto, non è l'unico evento che si festeggia, infatti, Luca Pellegrini, difensore della rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni, soffia oggi 26 candeline. La società sportiva Lazio augura un buon compleanno al calciatore tramite la piattaforma social Instagram.

La stagione di Luca Pellegrini alla Lazio

Durante la prima parte della stagione, il biancoceleste Luca Pellegrini, si è alternato molte volte al terzino Nuno Tavares, infatti, il difensore ha totalizzato 22 presenze, di cui 14 nel campionato di Serie A, 7 in Europa League ed una in Coppa Italia. Sotto l'ala di Sarri e Tudor, invece, il terzino aveva occupato il campo di gioco per circa 1084 minuti, considerando Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, una cifra molto inferiore rispetto quella raggiunta con il mister Marco Baroni alla guida.

