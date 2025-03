Viktoria Plzen-Lazio: la moviola sui rossi dati ai due biancocelesti

Fuochi d'artificio biancocelesti al Doosan Arena, la squadra guidata dal mister Marco Baroni riesce ad avere la meglio in Repubblica Ceca e a portarsi a casa la vittoria, un risultato molto importante dato che il prossimo incontro deciderà quale tra Lazio e Viktoria Plzen potrà avere un posto ai quarti di finale e, di conseguenza, continuare il percorso per tentare di alzare la Coppa. Nonostante la vittoria, stasera non sono mancate le note negative, infatti, oltre all'aver giocato in un campo con terribili condizioni, la squadra ha dovuto fare i conti con una doppia inferiorità numerica negli ultimi minuti del secondo tempo.

Depositphotos

L'inferiorità numerica: moviola

L'arbitro Donatas Rumsas, che nel 1° tempo aveva annullato una rete del Viktoria essendo in fuori gioco, al 77' tira fuori il rosso per Nicolò Rovella. La decisione dell'espulsione ai danni del centrocampista è dovuta ad un calcio in faccio del biancoceleste a Suic, infatti, anche se in un primo momento il direttore di gara estrae il cartellino giallo, successivamente il fischietto viene richiamato dal VAR all'On Field Review e passa al rosso. Pochi minuti dopo, precisamente al 92', arriva l'espulsione anche per un altro membro della squadra di Baroni, vale a dire, il difensore central Gigot, scelta causata da un brutto fallo del biancoceleste ai danni di Cadu in scivolata. Dopo la protesta da parte del calciatore francese, che indica di aver preso il pallone, il silent check del VAR conferma la decisione di Donatas Rumsas.

Nella pagina seguente i risultati del girone d'andata degli ottavi di finale