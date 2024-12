L’Inter vince nonostante un buon Como: 2-0 sul segno di Thuram

L’Inter batte il Como 2-0 e chiude di fatto questo turno di Serie A. Nel pomeriggio è andata in scena anche la sfida tra Fiorentina e Udinese con gli ospiti che hanno vinto in rimonta.

In seguito il racconto di Inter-Como.

Inter-Como: il racconto del match

Non è stata una partita brillante quella dell’Inter, soprattutto nel primo tempo: il Como, ben messo in campo da Fabregas, ha difeso molto bene ma non ha mai rinunciato ad attaccare. Le occasioni più grandi dell’Inter nei primi quarantacinque minuti sono passate dai piedi di Dumfries e Dimarco, il Como invece si è fatto vedere diverse volte in avanti con Fadera. La gara si sblocca soltanto nel secondo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Carlos Augusto insacca in rete di testa e porta in vantaggio i nerazzurri. Il Como continua a giocare e sfiora il pareggio con Nico Paz, c’è stata anche una chiusura decisiva proprio di Carlos Augusto che ha negato l’1-1. Nel finale, Marcus Thuram chiude definitivamente i giochi con un tiro potente dalla destra.

La situazione di classifica di Inter e Como

Con questa vittoria, l’Inter sale a trentasette punti e si porta a tre distanze dall’Atalanta prima in classifica e a due dal Napoli di Antonio Conte. Ricordiamo che l’Inter dovrà recuperare la partita con la Fiorentina. Nonostante una buona prestazione, il Como non riesce nell’impresa di portare punti a casa e resta al sedicesimo posto con quindici punti.