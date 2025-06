Baroni beffa la Lazio: Jacopo Fazzini verso il Torino

Dopo l'addio alla Lazio, Baroni sembra ormai vicino a sedere sulla panchina granata a sostituzione dell'esonerato Vanoli. Per l'ex tecnico del Verona, nonostante i risultati finali, la Lazio è stata un'importante vetrina, in cui si è saputo mettere in mostra per rilanciarsi definitivamente. Tra i vari club di Serie A che hanno messo gli occhi su Baroni, il Torino sembrerebbe il più intenzionato a chiudere con l'allenatore.

La Lazio punta Fazzini

In questo scenario, e in vista dell'imminente calciomercato, le squadre di Serie A iniziano già a fare le prime mosse per accaparrarsi i colpi migliori sul mercato. Jacopo Fazzini, attualmente centrocampista dell'Empoli, reduce dalla retrocessione in B, è nel mirino della Lazio dal ritorno di Maurizio Sarri alla guida della squadra laziale. Il centrocampista di Massa-Carrara, che i toscani valutano attorno ai 10 milioni di euro, era nei radar del tecnico toscano già dalla sua prima esperienza alla Lazio, e anche quest'anno l'interesse per Fazzini si rinnova.

Non solo Lazio, anche il Torino su Fazzini

Purtroppo non ci sarebbe solo la Lazio sul classe 2003, anche Fiorentina, Bologna e Torino hanno segnato sui propri taccuini il profilo del trequartista dell'Empoli. Stando alle ultime voci di mercato raccolte da Sport Mediaset, il club granata sembrerebbe desideroso di regalare al prossimo nuovo tecnico un primo rinforzo. Con la probabile uscita di Samuel Ricci, il reparto del centrocampo del Toro deve necessariamente rinforzarsi, e i granata potrebbero puntare proprio a Fazzini, già sondato anche dalla Lazio.